3 октября, 10:50,
обновлено 3 октября, 11:02
Экстренная посадка Airbus A320 в Новосибирской области

"Уральские авиалинии" рассказали о работах с аварийно севшим под Новосибирском самолетом

Проводится углубленное обследование конструкции воздушного судна, подготовка к хранению

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Двигателям самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в поле в Новосибирской области, не потребуется восстановительный ремонт.

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Что известно об экстренной посадке Airbus A320 под Новосибирском

Об этом "Уральские авиалинии" сообщили в своем Telegram-канале.

"Исследования методом бароскопии показали, что двигателям не потребуется восстановительный ремонт. Очищена проточная часть двигателя от грунта и соломы, что подтверждено повторным осмотром. Проводится углубленное обследование конструкции воздушного судна, подготовка к хранению, - говорится в сообщении. - Рассматривается несколько вариантов взлета самолета с поля. Ожидаем доставку подъемников, чтобы провести гонку шасси, проверку узлов и дополнительные исследования конструкции воздушного судна. В плане также демонтаж кресел для облегчения лайнера. Вокруг самолета установлен забор". 

Теги:
РоссияНовосибирская областьЭкстренная посадка Airbus A320 в Новосибирской области
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