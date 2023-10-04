4 октября, 15:26
Теракт в Анкаре

Посольство РФ в Турции не получало угроз после теракта в Анкаре

Как отметили в диппредставительстве, меры безопасности усилены по всей стране

АНКАРА, 4 октября. /ТАСС/. Посольство России в Анкаре не получало угроз после теракта в турецкой столице, совершенного 1 октября.

Читайте также
Что известно о теракте в центре Анкары

"В наш адрес угрозы после случившегося в воскресенье не поступали. Что касается мер безопасности, то они сейчас усилены по всей стране", - сообщили ТАСС в диппредставительстве.

В воскресенье два террориста подъехали к воротам здания, один из них привел в действие взрывное устройство у пункта охраны. Завязалась перестрелка, в результате которой был нейтрализован второй боевик. Двое полицейских получили легкие ранения. МВД установило, что нападавшие являются членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. 

Теги:
ТурцияРоссияТеракт в Анкаре
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация