Посольство РФ в Турции не получало угроз после теракта в Анкаре

Как отметили в диппредставительстве, меры безопасности усилены по всей стране

АНКАРА, 4 октября. /ТАСС/. Посольство России в Анкаре не получало угроз после теракта в турецкой столице, совершенного 1 октября.

"В наш адрес угрозы после случившегося в воскресенье не поступали. Что касается мер безопасности, то они сейчас усилены по всей стране", - сообщили ТАСС в диппредставительстве.

В воскресенье два террориста подъехали к воротам здания, один из них привел в действие взрывное устройство у пункта охраны. Завязалась перестрелка, в результате которой был нейтрализован второй боевик. Двое полицейских получили легкие ранения. МВД установило, что нападавшие являются членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.