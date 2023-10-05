Число пострадавших из-за тайфуна "Коину" на Тайване возросло до 356

Одна женщина погибла

ГОНКОНГ, 5 октября. /ТАСС/. Общее количество пострадавших в результате удара тайфуна "Коину" по южной части Тайваня возросло до 356. Об этом сообщил оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям острова.

Ранее сообщалось о 304 раненых. Количество погибших не изменилось - среди жертв числится только один человек. Это 84-летняя женщина, которая получила множественные порезы из-за разбившегося окна и умерла от потери крови.

Больше всего пострадавших зафиксировано в городах Тайчжун (74) и Тайнань (52).

"Коину" обрушился на южную часть Тайваня в ночь на четверг и пересек остров с востока на запад. В настоящее время он удаляется от острова и, по данным на 00:00 пятницы по местному времени (19:00 мск в четверг), находится в 240 км к западу от самой южной точки Тайваня - мыса Элуаньби. Скорость порывов ветра снизилась до 45 м/с. Теперь "Коину" движется в сторону Гонконга и побережья южной китайской провинции Гуандун.

Тропический шторм "Коину" образовался к востоку от Филиппин 30 сентября, позднее он усилился до тайфуна. 3 октября Центральное метеорологическое управление Тайваня объявило штормовое предупреждение, а в нескольких районах острова были отменены занятия в школах и приостановлена работа офисных учреждений.

Ранее в четверг на метеорологической станции на острове Ланьюй были зафиксированы порывы ветра, скорость которых достигала максимального за 126 лет показателя - 95,2 м/с.