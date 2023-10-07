В Кургане произошел пожар в больнице

Как сообщили в региональном МЧС, пожарные спасли пятерых человек

ТАСС, 7 октября. Пожар произошел в Курганской больнице скорой медицинской помощи ночью, спасатели эвакуировали 25 человек, еще 5 человек были спасены при помощи специальных масок. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что в подсобном помещении столовой на втором этаже произошло возгорание постельных принадлежностей. Сотрудники МЧС приступили к экстренному оказанию помощи и спасению пациентов и персонала больницы. С помощью масок спасаемого было спасено 5 человек, эвакуировано 25 человек. <...> В ликвидации пожара были задействованы 66 человек личного состава ведомства и 19 единиц техники", - сообщили в ведомстве.

Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. Огонь охватил 25 кв. м. Открытое горение ликвидировано в 00:35 мск. "Благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев пострадавших в результате происшествия нет", - отметили в пресс-службе.