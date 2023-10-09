9 октября, 03:08

Xinhua: число жертв землетрясения в Афганистане достигло 2 445

По сведениям агентства, больше всего пострадала территория в округе Герата, где в результате стихийного бедствия были разрушены 13 деревень

ПЕКИН, 9 октября. /ТАСС/. Количество погибших в результате землетрясений на западе Афганистана и соседних провинциях возросло до 2 445.

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Об этом сообщает агентство Xinhua из Герата со ссылкой на местные власти.

Наиболее пострадавшим районом является сельская территория в округе Герата, где 13 деревень были "полностью разрушены", приводит агентство данные директора управления по борьбе со стихийными бедствиями провинции Герат Мавлави Ашари.

По данным китайского сейсмологического центра, в субботу в Афганистане произошли два землетрясения магнитудой 6,2.

  

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