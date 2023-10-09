9 октября, 10:51
Землетрясение в Афганистане

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,7

Пресс-служба Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана сообщила, что глубина подземных толчков составила 55 км

ТАШКЕНТ, 9 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Читайте также
Более 2,4 тыс. погибших и 2 тыс. пострадавших. Что известно о землетрясении в Афганистане

"9 октября в 14:46 по местному времени [12:46 мск] в Афганистане произошло землетрясение. Глубина подземных толчков составила 55 км, магнитуда - 4,7. Расстояние от эпицентра до Ташкента 1 005 км в юго-западном направлении", - говорится в сообщении. О жертвах и разрушениях информация не поступала.

7 октября на западе Афганистана произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,2, в результате которого около 10 тыс. афганцев остались без крова. 

Теги:
АфганистанУзбекистанЗемлетрясение в Афганистане
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация