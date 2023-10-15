Пассажиры авиарейса Владивосток - Чита вылетели резервным бортом

В управлении Роспотребнадзора по Забайкальскому краю отметили, что люди могут рассчитывать на компенсацию убытков

ТАСС, 15 октября. Пассажиры самолета, выполнявшего рейс Владивосток - Чита, вернувшегося 14 октября на аэродром вылета и совершившего аварийную посадку из-за неисправности левого двигателя, вылетели по маршруту резервным бортом. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"Сегодня запасной борт из Якутии прибыл во Владивосток и вылетел по маршруту в 14:14 по местному времени [07:07 мск]. Некоторые отказались от ожидания вылета запасного борта, от полета. Вылетели около 40 человек", - сообщили в ведомстве.

Как отметили в управлении Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, люди могут рассчитывать на компенсацию убытков. "Пассажиры, сошедшие с рейса, могут рассчитывать на возврат всей суммы средств, затраченных на покупку билета", - пояснили в управлении.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" должен был совершить рейс Владивосток - Чита, на борту находились 80 пассажиров. После возвращения в столицу Приморья они около суток ждали резервный борт.

Приморским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).