15 октября, 18:30,
обновлено 15 октября, 18:57
Палестино-израильский конфликт

Число погибших в секторе Газа палестинцев превысило 2,7 тыс.

По информации Минздрава Палестины, ранения получили 10,8 тыс. человек

КАИР, 15 октября. /ТАСС/. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2,7 тыс. Как сообщил Минздрав Палестины, ранения получили 10,8 тыс. человек.

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"2 726 убитых и 10,8 тыс. раненых в результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Минздрав сектора Газа обратился к мировому сообществу с призывом направить в анклав бригады медиков всех специальностей для спасения жизней раненых. Ведомство просит направить врачей в больницы, где медицинские сотрудники погибли при обстрелах.

Ранее служба гражданской обороны сообщила, что более 1 тыс. человек числятся пропавшими без вести в секторе Газа после обрушения зданий в результате израильских обстрелов.

По данным ООН, в секторе Газа было разрушено более 1,3 тыс. зданий, в которых находилось свыше 5,5 тыс. единиц жилья, еще 3,7 тыс. сооружений сильно повреждены. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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