Под Красноярском подростка осудили условно за угрозу поджога здания отдела полиции

Его признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ)

КРАСНОЯРСК, 16 октября. /ТАСС/. Подросток, сообщивший о планах поджечь отделение полиции в Иланском районе Красноярского края, приговорен к трем годам условно. Он был признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Об этом говорится в сообщении регионального управления МВД.

"В Иланском районе осужден обвиняемый в заведомо ложном сообщении о намерениях совершить поджог здания отдела полиции <…> Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком на два года", - говорится в сообщении.

По информации полиции, летом 2023 года в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Единую дежурную диспетчерскую службу позвонил мужчина и поделился своими планами поджечь здание отдела полиции. Полицейские установили звонившего, им оказался 17-летний подросток. Мотивов своих действий молодой человек не раскрыл, лишь сказав, что ему было скучно.