В Чите произошел пожар на городской свалке

Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м

ЧИТА, 17 октября. /ТАСС/. Городской полигон твердых бытовых отходов загорелся на площади 1 тыс. кв. м в Чите. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Забайкальскому краю.

"[Горение] мусора [происходит] на площади 1 000 кв. м. Сообщение поступило в 06:15 (00:15 мск). Привлечены 13 единиц техники и 30 человек. Локализации пока не было", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что угрозы населенному пункту нет. Причины возгорания выясняют сотрудники Государственного пожарного надзора.

На территории Забайкалья на 17 октября объявили оперативное предупреждение из-за ухудшения погоды. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Местным жителям рекомендовали не разводить костры, не жечь мусор или сухую траву.