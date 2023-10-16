В Забайкалье из-за непогоды объявили оперативное предупреждение

Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности

ЧИТА, 16 октября. /ТАСС/. Оперативное предупреждение объявлено на территории Забайкальского края 17 октября из-за осадков и ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

"Согласно информации, поступившей от Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 октября по территории Забайкальского края прогнозируются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега по западным, северным районам до умеренных. Ветер с порывами до 15-20 м/с", - говорится в распространенном сообщении.

Жителей и гостей Забайкалья просят быть осторожными и соблюдать меры безопасности. Нельзя разводить костры, жечь сухую траву и мусор. На дорогах рекомендуется соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Ранее экстренное предупреждение из-за непогоды объявляли 14 октября. Тогда в Забайкалье прогнозировался ветер до 25 м/с и более. В Могойтуйском районе в этот день произошел ландшафтный пожар, из-за ветра он распространился на 1,2 тыс. га. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать непотушенный костер.