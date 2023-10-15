В МЧС назвали возможную причину крупного пожара в Забайкалье

Как считают в ведомстве, к возгоранию мог привести непотушенный костер

ТАСС, 15 октября. Обстановка в Могойтуйском районе Забайкалья, где разгорелся крупный степной пожар, стабилизирована. Причиной его возникновения мог стать непотушенный костер, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Обстановка стабилизирована, перехода огня на близлежащие населенные пункты не допущено. Погибших и травмированных нет", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкалью.

По предварительным данным сотрудников государственного пожарного надзора МЧС России, причиной пожара мог стать непотушенный костер.

В ведомстве отметили, что еще один пожар был зарегистрирован в Забайкальском районе. Предварительная причина возникновения очага там - возгорание сена с последующим переходом на сухую траву.

Накануне днем в Забайкальском крае, рядом с несколькими населенными пунктами Могойтуйского района, возник ландшафтный пожар, из-за сильного ветра он распространился на 1,2 тыс. га. К тушению огня были привлечены более 110 человек. Тушение пожаров осложнял сильный ветер.

Ранее синоптики прогнозировали в регионе штормовой ветер с порывами до 25 м/с. Местных жителей предупреждали об опасности возникновения пожаров из-за пала сухой растительности и сжигания мусора.