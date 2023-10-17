Полиция ликвидировала подозреваемого в нападении на шведов в Брюсселе

При этом, как отмечает телеканал VRT, нет полной уверенности в том, что нейтрализованный был нападавшим

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве двух граждан Швеции в Брюсселе ликвидирован в одном из столичных кафе. Об этом сообщает местный телеканал VRT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полиция ликвидировала подозреваемого в кафе в столичной коммуне Схарбек, в которой, как сообщалось, проживает убийца. При этом, как отмечается, нет полной уверенности в том, что ликвидированный был нападавшим. В настоящее время следователи проводят проверку.

16 октября в Брюсселе были застрелены два болельщика сборной Швеции по футболу. Преступник скрылся с места преступления. Власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального. Мужчина, устроивший стрельбу в Брюсселе, записал видео с утверждением, что принадлежит к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Подозреваемого зовут Абдессалем, ему 45 лет, он проживал на нелегальном положении в столичной коммуне Схарбек и был судим в Тунисе за причастность к терроризму.

По словам представителя полиции Бельгии Эрика Ван Дер Сипта, связи между нападением в Брюсселе и конфликтом в Израиле не установлено. Органы правопорядка ведут поиск вооруженного преступника, в его квартире прошел обыск.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвали убийство актом терроризма.