Число погибших в ДТП с поездом в Саратовской области выросло до двух

Авария произошла 16 октября

САРАТОВ, 17 октября. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая при столкновении поезда и легкового автомобиля в Красноармейском районе Саратовской области, умерла в больнице. Таким образом, число погибших в ДТП увеличилось до двух. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

"Пассажир скончалась в медучреждении", - сказали в управлении.

Поезд и легковой автомобиль столкнулись на станции Карамыш на железнодорожном переезде в Красноармейском районе. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. На движение других поездов ситуация не повлияла.

Ранее сообщалось, что в ДТП погиб мужчина.