Спасатели эвакуировали экипаж сухогруза, севшего на мель в Баренцевом море

Угрозы жизни и здоровью нет

МУРМАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Вертолет эвакуировал всех членов экипажа грузового судна "Александр Гусев", которое село на мель в Баренцевом море рядом с Мурманском.

Угрозы жизни и здоровью нет, сообщили ТАСС в Мурманском морском спасательно-координационном центре.

"Вертолет эвакуировал восемь человек с сухогруза. Угрозы жизни и здоровью ни у кого нет", - сказал собеседник агентства.

В Росморречфлоте добавили, что к моменту прибытия вертолета на место ЧП экипаж покинул судно и находился на скалах. Вертолет принял моряков на борт и через 20 минут приземлился в аэропорту Мурмаши. "Состояние спасенных удовлетворительное. Координатором объявлено о завершении поисково-спасательной операции. Информация о покинутом судне передана судовладельцу и заинтересованным организациям", - сообщается в официальном телеграм-канале агентства.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, в результате происшествия нефтепродукты не разлились. Вопрос буксировки судна решат после улучшения погодных условий.