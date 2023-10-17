Медики рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на остановке в Екатеринбурге

В Минздраве Свердловской области сообщили, что пациентка находится в состоянии средней тяжести

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая в ДТП на остановке на улице Машиностроителей в Екатеринбурге, находится в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

"По информации на 22:00 (20:00 мск), пациентка находится в состоянии средней тяжести, проходит дообследование, всю необходимую медицинскую помощь получает в полном объеме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили, что при повороте направо на разрещающий сигнал светофора водитель потерял контроль и выехал на трамвайные пути и остановку. Автомобиль сбил трех пешеходов, дорожный знак, а затем вернулся на проезжую часть и остановился. В результате погибли женщина 1965 года рождения и мужчина, личность которого пока не установлена. "Автомобилем управлял мужчина 1944 года рождения, инвалид III группы, который возвращался домой вместе с женой с дачи. По какой причине совершил ДТП, пояснить пока не может", - добавили в ведомстве.

Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП.

Во вторник вечером в остановочный комплекс на улице Машиностроителей въехал автомобиль Peugeot, в результате один человек пострадал, двое погибли на месте.