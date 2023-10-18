18 октября, 12:39,
обновлено 18 октября, 12:42

В Приморье арестовали водителя перевернувшегося туристического автобуса

Его заключили под стражу на 1 месяц 29 суток

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал водителя туристического автобуса, который 16 октября попал в ДТП при возвращении из Китая, в результате чего два человека погибли и десятки пострадали.

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"С учетом позиции прокурора избрана мера пресечения водителю пассажирского автобуса, подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом. Сегодня Фрунзенский районный суд заключил подозреваемого под стражу на 1 месяц 29 суток", - сообщили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияПриморский край
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