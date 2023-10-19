В Запорожье произошел пожар на предприятии

Возгорание ликвидировано на площади 100 кв. м

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Пожар на площади 100 кв. м произошел на предприятии в подконтрольном Киеву городе Запорожье, возгорание ликвидировано. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

"Спасатели ликвидировали пожар на одном из предприятий на площади 100 кв. м", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее также сообщалось о пожарах на складах в Николаеве и области. Клименко уточнил, что площадь пожара на складе в Николаеве достигала 120 кв. м.

О повреждениях объектов инфраструктуры также сообщали власти Днепропетровской и Сумской областей. В МВД Украины добавили, что площадь пожара в Сумах составила 100 кв. м.