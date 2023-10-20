В Белгородской области за сутки зафиксировали более 100 прилетов со стороны ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

БЕЛГОРОД, 20 октября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 100 боеприпасов, было совершено несколько атак с помощью БПЛА. В результате обстрелов повреждения получили частное домовладение и линия электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Карабаново - установлено 32 прилета. Никто не пострадал. В результате обстрела в одном частном домовладении выбиты окна. Повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена", - отметил губернатор.

В Белгородском районе 19 октября по селу Журавлевка ВСУ выпустили один артиллерийский снаряд, по селу Нехотеевка - шесть. Система ПВО над селами Никольским, Ястребово и Варваровка сбила по одному БПЛА самолетного типа.

В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера сбросили два самодельных взрывных устройства. По окраинам хутора Лозовая Рудка и села Богун-Городок выпустили два и девять минометных снарядов соответственно.

В Волоконовском районе из гранатомета ВСУ обстреляли окраину хутора Старого - зафиксировали 10 гранатометных выстрелов. В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпустили 12 минометных снарядов, по окраинам сел Козинка и Сподарюшино - 3 и 6 минометных снарядов соответственно.

В Краснояружском районе 19 октября под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Красная Яруга - установили 10 прилетов. По окраинам сел Теребрено и Вязового выпустили четыре и два артиллерийских снаряда соответственно. "В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино", селам Середа и Белянка выпущено по три минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка - два минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - добавил губернатор.