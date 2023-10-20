20 октября, 15:33,
обновлено 20 октября, 15:52
Военная операция на Украине

Сальдо сообщил, что ВСУ за час выпустили 10-15 ракет по Крыму и Приазовью

По словам губернатора Херсонской области, только над территорией его региона сбили пять ракет

ГЕНИЧЕСК, 20 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли крупную ракетную атаку на Крым и Приазовье, за час выпущено не менее 10-15 ракет. Отработала российская система противоракетной обороны (ПВО), сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В минувший час враг предпринял крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье. Выпущено не менее 10-15 ракет, в том числе переделанных С-200. Только над территорией Херсонской области сбито пять ракет: три - в Каховском и две - в Геническом округе. ПВО отработало на отлично", - написал Сальдо. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация