Сальдо сообщил, что ВСУ за час выпустили 10-15 ракет по Крыму и Приазовью

По словам губернатора Херсонской области, только над территорией его региона сбили пять ракет

ГЕНИЧЕСК, 20 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли крупную ракетную атаку на Крым и Приазовье, за час выпущено не менее 10-15 ракет. Отработала российская система противоракетной обороны (ПВО), сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В минувший час враг предпринял крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье. Выпущено не менее 10-15 ракет, в том числе переделанных С-200. Только над территорией Херсонской области сбито пять ракет: три - в Каховском и две - в Геническом округе. ПВО отработало на отлично", - написал Сальдо.