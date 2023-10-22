Число погибших в ДТП в Красноярском крае увеличилось до пяти

Возбуждено уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 22 октября. /ТАСС/. Число жертв ДТП, произошедшего 21 октября в Новоселовском районе Красноярского края, увеличилось с трех до пяти. Ночью умерли двое пострадавших, сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Еще двое - подросток и женщина - ночью умерли", - сообщил представитель ведомства. Таким образом, число погибших увеличилось до пяти. В больнице находятся два человека, пострадавших в аварии.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности гибель двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером на 237-м км трассы Р-257 "Енисей" столкнулись ВАЗ-2107 и Toyota Raum, в результате чего на месте погибли водитель и два взрослых пассажира ВАЗ, а также пострадали два подростка, ехавшие в этом же автомобиле, и два человека в иномарке.