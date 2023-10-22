В Севастополе второй раз за день объявляли воздушную тревогу

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
По данным Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, в связи с объявлением воздушной тревоги в городе приостанавливали движение морского и наземного общественного транспорта.
Как сообщалось в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, также приостанавливали движение по Крымскому мосту, соединяющему территории Краснодарского края и Крыма. Движение уже восстановили.
Позже Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги. "Отбой воздушной тревоги", - написал он.
Ранее днем 22 октября в городе уже объявлялась воздушная тревога, затем она была отменена.