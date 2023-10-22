22 октября, 17:06,
обновлено 22 октября, 17:41

В Севастополе второй раз за день объявляли воздушную тревогу

В городе приостанавливали движение морского и наземного общественного транспорта

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

По данным Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, в связи с объявлением воздушной тревоги в городе приостанавливали движение морского и наземного общественного транспорта.

Как сообщалось в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, также приостанавливали движение по Крымскому мосту, соединяющему территории Краснодарского края и Крыма. Движение уже восстановили. 

Позже Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги. "Отбой воздушной тревоги", - написал он.  

Ранее днем 22 октября в городе уже объявлялась воздушная тревога, затем она была отменена. 

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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