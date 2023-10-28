На Камчатке возбудили уголовное дело из-за ДТП с пятью погибшими

Произошло лобовое столкновение двух автомобилей, после которого начался пожар

ТАСС, 28 октября. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с пятью погибшими в Елизовском районе Камчатского края, сообщили на сайте региональной прокуратуры.

"Предварительно установлено, что утром 28 октября на 38 км трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково в результате столкновения и последовавшего за ним возгорания автомобилей Infiniti и Mitsubishi Pajero погибли 5 человек", - говорится в сообщении.

В рамках расследования будут назначены экспертизы, которые помогут установить обстоятельства аварии. Также будут опрошены свидетели. Расследование проводится под контролем Елизовской городской прокуратуры.

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице во "ВКонтакте" написал, что произошло лобовое столкновение, после которого начался пожар.

Ранее сообщалось, что на место аварии выезжали 10 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.