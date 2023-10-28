Генпрокуратура Казахстана возбудила уголовное дело по факту аварии на шахте

Для расследования создали межведомственную следственно-оперативную группу, в которую вошли правоохранители и специалисты МЧС

АСТАНА, 28 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело в связи с аварией на шахте в Караганде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По факту возгорания на шахте имени Костенко в Карагандинской области, случившегося минувшей ночью, начато досудебное расследование по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" (статья 277, часть 3 уголовного кодекса)", - говорится в сообщении.

Создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством специальных прокуроров, в состав которой вошли наиболее опытные сотрудники правоохранительных органов и специалисты МЧС. На месте координируют работу следствия первый заместитель генерального прокурора Тимур Ташимбаев и заместитель министра внутренних дел Кайрат Сунтаев.

Авария произошла на шахте компании "Арселормиттал Темиртау". Согласно последней информации, на поверхность из 252 человек выведены 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Погибли 16 шахтеров, поиски еще 31 продолжаются.

После аварии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "Арселормиттал Темиртау", которая является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора республики и входит в состав транснациональной металлургической группы "Арселормиттал".