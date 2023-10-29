Число жертв аварии на шахте в Караганде возросло до 35

ЧП на шахте в Казахстане

Поиски 11 шахтеров продолжаются

АСТАНА, 29 октября. /ТАСС/. Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде увеличилось до 35. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"На данный момент обнаружены тела 35 человек, из них на поверхность подняты 29 погибших, - говорится в сообщении. - Продолжаются активные поиски 11 шахтеров".

Ранее сообщалось о 33 погибших в результате ЧП.

В работах задействовано 10 отделений горноспасателей Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб". Контроль газовой обстановки продолжается.