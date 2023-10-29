Число жертв аварии на шахте в Караганде возросло до 42

ЧП на шахте в Казахстане

Продолжаются поиски пяти горняков, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана

АСТАНА, 29 октября. /ТАСС/. Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде увеличилось до 42, поиски еще 5 горняков продолжаются. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"По состоянию на 15:00 (12:00 мск - прим. ТАСС) обнаружены тела 42 погибших, продолжаются поиски 5 шахтеров", - говорится в тексте.

Ранее сообщалось о 38 погибших в результате ЧП.

По данным ведомства, руководитель республиканского оперативного штаба по ликвидации аварии министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов произвел спуск в шахту, проведены осмотры мест пожара и гибели шахтеров. "Всего в поисково-спасательных работах задействованы 55 горноспасателей и 15 единиц техники Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб". Для обеспечения экстренной медицинской помощи задействованы 21 человек и 7 единиц техники скорой медицинской помощи", - уточнили в МЧС.

В новость внесены изменения (12:33 мск) - меняется число жертв и пропавших горняков.