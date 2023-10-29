29 октября, 13:02
Военная операция на Украине

В Ростове-на-Дону обломки сбитого БПЛА упали на крыши 18 частных домов

В результате кровли шести домов получили повреждения

ТАСС, 29 октября. Обломки сбитого силами ПВО беспилотного летательного аппарата в Ростове-на-Дону упали на крыши 18 частных домов в Первомайском районе. Шесть из них, а также один автомобиль, были повреждены, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

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"Осколки БПЛА попали на крыши 18 частных домовладений в Первомайском районе. В результате получили незначительные повреждения кровли шести домов и один автомобиль", - написал он в Telegram-канале, уточнив, что последствия происшествия сейчас устраняются.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что силы ПВО поразили воздушную цель, ее обломки упали в Ростове-на-Дону, пострадавших нет. 

Теги:
УкраинаРоссияРостовская областьВоенная операция на Украине
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