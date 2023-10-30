29 октября, 22:46
Палестино-израильский конфликт

В ОНФ заявили, что события на Ближнем Востоке не дают права нарушать закон РФ

По словам руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, все силы противников России брошены на то, чтобы "раскачать" страну изнутри

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Трагические события на Ближнем Востоке - не повод нарушать законы и преследовать ни в чем не повинных людей. Люди в аэропорту Махачкалы поддались на провокации, нацеленные на раскачивание ситуации внутри страны. Об этом заявил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

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"На протяжении тысячелетней истории России наша сила всегда была в единстве. И сегодня на передовой плечом к плечу евреи и мусульмане, православные и буддисты, костромичи и дагестанцы, якуты и тувинцы вместе теснят врага", - сказал Кузнецов, видеозапись обращения которого размещена в Telegram-канале движения.

По словам главы исполкома, неудивительно, что все силы врагов России брошены на то, чтобы "раскачать" страну изнутри. "Я обращаюсь ко всем дагестанцам, кто "повелся" на интернет-провокации противника и пришел в аэропорт. Какими бы ни были трагические события на Ближнем Востоке, это не повод нарушать закон, преследовать ни в чем не повинных людей и разрушать мир и согласие у себя дома", - отметил он.

"Идите домой. Не помогайте противнику, он только этого и ждет", - заключил Кузнецов.

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. В правительстве Дагестана сообщали, что ситуация находится под контролем, на месте работают силовые службы. По инциденту создан оперативный штаб, его возглавил руководитель республики Сергей Меликов. Он заявил, что действия собравшихся в аэропорту являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликтДагестанКузнецов, Михаил Михайлович
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