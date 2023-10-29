29 октября, 20:19

В Дагестане создали оперативный штаб в связи с ситуацией в аэропорту Махачкалы

Его возглавил глава региона Сергей Меликов

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Оперативный штаб создали в Дагестане по ситуации в аэропорту Махачкалы, его возглавил руководитель республики Сергей Меликов. Об этом сообщает правительство региона.

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"Создан оперативный штаб по ситуации с инцидентом в связи с общественно-политической ситуацией в Дагестане. Руководит штабом глава Дагестана Сергей Меликов, который в эти минуты определяет задачи и действия членов штаба", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.

Отмечается, что по поручению Меликова в ближайшее время состоится экстренное заседание оперштаба с руководством органов власти, муниципальных образований и правоохранительных органов.

Как сообщается в Telegram-канале администрации главы республики, "на месте происшествия уже работают руководители ряда региональных ведомств".

Ранее несколько сотен человек собрались на территории аэропорта на акцию протеста, они выступают против палестино-израильского конфликта. Ранее в правительстве региона сообщили, что ситуация находится под контролем, на месте работают силовые службы. 

Теги:
РоссияМеликов, Сергей АлимовичДагестан
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