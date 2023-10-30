В Бурятии возбудили уголовное дело о загрязнении земель отходами свинокомплекса

УЛАН-УДЭ, 30 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Заиграевском районе Бурятии по факту загрязнения земель отходами производства свинокомплекса "Восточно-Сибирский". Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

"Работниками предприятия допущены скопление жидких побочных продуктов животноводства и последующая утечка загрязняющих веществ, концентрация которых значительно превышена, за пределы поля внесения. Это привело к загрязнению земельного участка вблизи водоема. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (отравление, загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной деятельности)", - сообщили в прокуратуре.

Ранее по материалам прокуратуры следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). В ходе проверки было установлено, что работники предприятия допустили образование и скопление жидких побочных продуктов животноводства и последующую их утечку в ближайший водоем.

Свинокомплекс "Восточно-Сибирский" (входит в компанию "Сибагро") работает с 2011 года, по итогам 2022 года объем производства свинины на предприятии составил 24 тыс. тонн.