В Приморье возобновили рассмотрение дела об отравлении в детском лагере

Краевой суд признал решение Артемовского городского суда незаконным

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября. /ТАСС/. Приморский краевой суд отменил решение суда первой инстанции о прекращении по примирению сторон уголовного дела об отравлении в детском оздоровительном лагере "Юность", сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья.

"Не согласившись с решением суда, прокуратура города Артема принесла на него апелляционное представление, которое поддержано прокуратурой края в суде апелляционной инстанции. Приморский краевой суд согласился с позицией прокурора, признал решение суда первой инстанции незаконным и направил уголовное дело на новое рассмотрение", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что директор лагеря "Юность" обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По версии следствия, обвиняемая не выполнила должным образом свои обязанности, в результате чего в июле 2022 года в медицинские учреждения Артема и Владивостока с диагнозом "острый гастроэнтерит" поступили 43 ребенка. Законные представители детей подали иски о компенсации морального вреда на сумму более 800 тыс. рублей. Через год Артемовский городской суд прекратил дело в связи с примирением сторон.