30 октября, 19:38

В Ивановской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

Дети госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь

ТАСС, 30 октября. Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии в Ивановской области с автобусом, в результате которой пострадали четверо детей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СУ СК России по Ивановской области по факту ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние, возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, 30 октября автодороге Иваново - Комсомольск в Комсомольском районе Ивановской области произошла авария с участием легковой автомашины и микроавтобуса, перевозившего детей. В результате ДТП четверо несовершеннолетних пассажиров микроавтобуса получили различные травмы, одна из пострадавших - перелом ребер. Дети госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Установлено, что учитель школы Комсомольска вез детей в город Фурманов в нарушение установленных законом правил перевозки несовершеннолетних, на личном автотранспорте, что создало опасность для жизни и здоровья детей", - отметили в пресс-службе ведомства. 

Теги:
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