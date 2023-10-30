Кадыров сообщил о пресечении попытки провокации в Чечне на фоне беспорядков в Дагестане

По словам главы Чечни, СМИ региона совместно с министром по национальной политике Ахмедом Дудаевым обратили внимание на фейковые призывы и предостерегли жителей

ГРОЗНЫЙ, 30 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе в ночь на понедельник была пресечена попытка провокации через фейковые призывы на фоне массовых беспорядков в Дагестане. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Попытка подобной провокации была очень оперативно пресечена прошедшей ночью и в самой Чеченской Республике. СМИ региона во главе с министром по национальной политике, внешним связям печати и информации Ахмедом Дудаевым вовремя обратили внимание на фейковые призывы и предостерегли жителей от необдуманных действий. Полицейские и росгвардейцы также были приведены в готовность, чтобы среагировать на любую провокацию", - написал Кадыров.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны более 80 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.