На Камчатке после извержения вулкана зафиксировали пеплопад

Как сообщили в региональном МЧС, выпадение пепла произошло в поселке Козыревск Усть-Камчатского муниципального района

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 октября. /ТАСС/. Пеплопад из-за извержения вулкана Ключевская сопка зафиксирован в поселке Козыревск на Камчатке. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

"В результате пеплового выброса из вулкана Ключевского зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла в поселке Козыревск Усть-Камчатского муниципального района. Жизнедеятельность населения не нарушена", - говорится в сообщении.

Вулкан Ключевская сопка 30 октября выбросил пепел на высоту до 7,5 км.

Власти Камчатки сообщили, что в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от вулкана, сформирован достаточный запас продовольствия. Оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.