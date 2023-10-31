Кадыров предложил желающим "расправиться с врагом" отправиться в зону СВО

Глава Чечни также призвал молодежь не становиться жертвами манипуляций

ГРОЗНЫЙ, 31 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил участникам беспорядков в Дагестане, желающим "расправиться с врагом", направиться в зону проведения специальной военной операции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Если есть такое рвение и желание расправиться с врагом, я только приветствую! Но нужно его направлять в нужное русло - на Украину. Вот там те же самые силы - настоящие сатанисты, фашисты и слуги Иблиса, поддерживающие убийства палестинцев", - написал он.

Кадыров призвал молодежь советоваться со старшими, чтобы не становиться жертвами манипуляций. "Обращаюсь к молодежи: думайте перед тем, как что-то совершать подобное. Не превращайтесь в неразумную толпу. Спонтанные поступки до добра не доводят. Советуйтесь со старшими", - добавил глава Чечни.

Он поблагодарил президента России Владимира Путина за "четкую, взвешенную и мудрую позицию" в вопросе массовых беспорядков в Дагестане.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны более 80 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.