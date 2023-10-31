Меликов заявил, что каждый случай участия в беспорядках в Махачкале разберут индивидуально

По словам главы Дагестана, никому из виновных не будет снисхождения

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Каждый случай участия в беспорядках в аэропорту Махачкалы разберут индивидуально, но снисхождения не будет никому из виновных, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Снисхождения не будет никому из виновных, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела. Допускаю, конечно, что в толпе оказались и случайные люди, которые пришли с искренними переживаниями о палестинцах, поэтому в каждом случае будем разбираться индивидуально, но каждый, кто вчера отличился, получит по заслугам", - сказал Меликов, видеообращение размещено в его Telegram-канале.

Он также пояснил, что в Дагестане законность и порядок будут обеспечены в полной мере, а учинивших беспорядки назвал маргиналами. "На борту вчерашнего рейса было девять детей, семь из которых возвращались с лечения. Они в страхе прятались в самолете и еще долго не забудут пережитый ужас. Разве могли это сделать дагестанцы? Нет. Учинившие эти беспорядки - маргиналы, это не дагестанский народ", - сказал Меликов.

"Мы поддерживаем идею создания государства Палестина. Только на таких условиях будет достигнут мир на Ближнем Востоке. <…> И сегодня все мы хотим остановить кровопролитие, но стали ли мы ближе к этой цели хотя бы на шаг после вчерашних бесчинств?" - добавил Меликов.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны свыше 80 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.