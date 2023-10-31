31 октября, 04:51

Премьер Казахстана объяснил аварию на шахте нарушениями промбезопасности

Алихан Смаилов подчеркнул, что компания "Арселормиттал Темиртау", которой принадлежит шахта, не выполнила свои обязательства

АСТАНА, 31 октября. /ТАСС/. Авария на шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде, где погибли 46 человек, связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства.

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Он напомнил, что в августе на шахте "Арселормиттал Темиртау" произошла подобная авария. Тогда погибли пять шахтеров. "Произошедшая трагедия с более многочисленными жертвами напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности. В этом вина в первую очередь руководства предприятия. Его полная самоустраненность от жизнедеятельности компании приводит к трагическим последствиям уже на протяжении нескольких лет. Свои обязательства компания не выполнила", - сказал Смаилов.

По его словам, в связи с этим завершается сделка по передаче "Арселормиттал Темиртау" в пользу Казахстана. Комиссия продолжит всестороннее выяснение причин аварии и выявление виновных. Премьер поручил руководству Карагандинской области и МЧС принять меры по ликвидации аварии, а также оказать помощь семьям погибших и для восстановления здоровья пострадавших. 

Теги:
КазахстанСмаилов, Алихан Асханович
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