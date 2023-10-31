31 октября, 06:36

На Камчатке вулкан Ключевская сопка выбросил пепел на высоту 8,7 км

Это уже четвертый выброс за 31 октября

ТАСС, 31 октября. Вулкан Ключевская сопка на Камчатке четвертый раз за день выбросил пепел, шлейф которого протянулся на 365 км. Об этом сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Читайте также
Спецпроект
Могут ли вулканы погубить жизнь на планете

"Эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 8,7 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 365 км на юго-юго-восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", - говорится в сообщении.

Это уже четвертый пепловый выброс на Ключевском за 31 октября, до этого вулкан выбрасывал пепел на высоту 10 км, 7 км и 9,6 км. В населенных пунктах двух муниципальных районов - в Козыревске, Лазо и Атласове - фиксируются пеплопады.

Ранее сейсмологи предупредили о возможном мощном извержении Ключевского, так как ближайшие сейсмические станции фиксируют большое количество вулканических землетрясений и спазматическое вулканическое дрожание, интенсивность которого продолжает увеличиваться.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек. 

Теги:
РоссияКамчатский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация