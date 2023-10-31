В Литве зафиксировали рекордное в 2023 году число заражений коронавирусом

За прошлые сутки в стране выявили 799 случаев заболевания

ВИЛЬНЮС, 31 октября. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Литве по итогам прошлых суток составило 799, этот показатель стал самым высоким в 2023 году. Об этом сообщил государственный центр данных (департамент статистики).

"За прошедшие сутки зафиксировано 799 случаев инфицирования коронавирусом, что является максимумом для текущего года", - отмечается в сообщении.

Предыдущие максимумы пришлись на 6 февраля (571 случай) и на 21 февраля (640 случаев).

За прошедшие сутки не было зафиксировано смертей, вызванных коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии отмечено 9 733 летальных исхода.

В Литве, население которой составляет 2,86 млн человек, коронавирусной инфекцией с начала пандемии заразились более 1,3 млн жителей. Первый случай инфицирования на территории республики выявили 28 февраля 2020 года. COVID-19 в 2021 году был третьей по частоте причиной смерти жителей Литвы.