Двое потерявшихся туристов вышли в населенный пункт на Урале

Еще трое на данный момент находятся в лесу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Двое потерявшихся туристов вышли в населенный пункт в Свердловской области. Еще трое на данный момент находятся в лесу, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Березовского Евгений Писцов.

"По информации главы Ивделя Владимира Давыдовича двое туристов вышли пешком в населенный пункт, трое остались с вещами в лесу, к ним выехали спасатели", - сказал Писцов. Уточняется, что туристы проживают в городе Березовском.

Полиция вместе со спасателями искали группу из пяти туристов, которые пропали в Свердловской области. Они планировали сплав по реке Вижай. Была договоренность, что 30 октября они встретятся в поселке Вижай с организатором перевозок туристов, но к назначенному времени туристы не явились.

"Прежде чем отправиться в путешествие, не зарегистрировавшаяся в установленном порядке в МЧС, группа жителей города Березовский получила предупреждение специалистов о том, что сплав может представлять опасность, так как по реке уже идет шуга. Однако туристы не прислушались к совету и отправились в путь, а вскоре и сами поняли: напрасно, что не послушали совета. Отплыв от Тохты 15 км, группа встала, так как река полностью перемерзла, и передвигаться по ней стало невозможно. Тогда двое из пятерых романтиков отправились пешком до ближайшего поселка, до которого порядка 30 км, а трое других охраняли имущество", - сказал корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Горелых отметил, что, по словам туристов, оставшиеся трое живы. Их заберут спасатели.

В Свердловской области облачная погода, небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью в регионе похолодало до минус 10 градусов, днем до минус 5, сообщили в уральском Гидрометцентре.