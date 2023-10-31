В ДНР трех бойцов ВСУ приговорили к пожизненному сроку за массовые расстрелы

Они открыли огонь по 13 жителям Мариуполя, семь из них погибли

ДОНЕЦК, 31 октября. /ТАСС/. Трех военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) приговорили к пожизненному лишению свободы за массовые убийства жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих девятого полка оперативного назначения имени Богдана Завады Национальной гвардии Украины 25-летнего Дениса Залевского, 25-летнего Евгения Кириса, 23-летнего Богдана Кашпрука. Они признаны виновными по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Залевского, Кириса, Кашпрука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Установлено, что в марте 2022 года Залевский, Кирис и Кашпрук открыли огонь по 13 жителям Мариуполя, семеро из которых погибли. Преступления были совершены по улице Казанцева, где ВСУ оборудовали боевую позицию.