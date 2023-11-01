В Австралии перенесли на январь суд над виновником ДТП, в котором погибли 10 человек

Эндрю Баттону предъявили 63 обвинения

СИДНЕЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Суд над водителем автобуса, виновным в ДТП, в результате которого 10 человек погибли и еще 11 получили тяжелые травмы на востоке Австралии, назначен на январь 2024 года. Об этом сообщает телеканал 9News.

По ее данным, дело Эндрю Баттона - водителя автобуса, перевозившего гостей свадьбы в регионе Хантер Велли в июне этого года, передадут в окружной суд штат Новый Южный Уэльс, который рассмотрит его в январе 2024 года. До этого обвиняемому предстоит ознакомиться со всеми материалами дела.

Ранее 58-летнему Баттону предъявили 63 обвинения в преступлениях, связанных с неосторожным вождением, повлекшим смерть пассажиров, и преступной халатности, ставшей причиной ДТП. Ни по одному из пунктов обвинительного заключения он себя виновным не признал.

Авария автобуса, перевозившего 39 гостей свадьбы, отмечавшейся на территории одной из виноделен региона Хантер Велли, произошла в ночь на 12 июня 2023 года. На скоростной автомагистрали, ведущей в Сидней, у съезда в город Грета (расположен в 170 км к северу от Сиднея) водитель не справился с управлением. Автобус вылетел с трассы в кювет и перевернулся.

В результате ДТП 10 пассажиров погибли на месте происшествия, еще 11 были госпитализированы с тяжелыми травмами. Водитель во время аварии не пострадал.