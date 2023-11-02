Во Франции более 1,3 тыс. человек пришлось эвакуировать из-за шторма "Киаран"

Министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен сообщил, что в Бресте после падения башенного крана были эвакуированы жители нескольких домов

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Французские спасатели эвакуировали более 1,3 тыс. человек из-за шторма "Киаран", который в ночь на четверг охватил Бретань и северо-запад страны, а сейчас движется через северные департаменты. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

"Потребовалось переселить 1 315 человек, в основном из кемпингов и зон отдыха. В Бресте после падения башенного крана были эвакуированы [жители] нескольких домов", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Глава МВД подтвердил, что в ночь на четверг 1,2 тыс. граждан остались без света из-за обрыва линий электропередачи, а также "десятки тысяч человек - без сотовой связи". Он добавил, что этой ночью власти неоднократно задействовали систему оповещения об опасности через мобильные телефоны. До утра спасатели осуществили 1,9 тыс. операций "и продолжают работу".

"Поступают сообщения о многочисленных разрушениях, особенно в департаментах Финистер, Кот-д'Армор и Манш, где дороги оказались непроходимыми, были повалены деревья, повреждены крыши и серьезно пострадал общественный транспорт, - написал он. - К настоящему моменту один человек погиб и четверо получили ранения, в том числе трое пожарных".

Наивысший красный уровень погодной опасности был объявлен в среду в трех департаментах на западе и северо-западе Франции - Финистер, Кот-д-Армор и Манш - в связи с приближающимся штормом "Киаран", еще в 30 департаментах объявили предпоследний оранжевый уровень тревоги. Утром в четверг национальная метеорологическая служба Meteo France обновила свой прогноз, оставив красный уровень в департаментах Кот-д-Армор и Манш, а также оранжевый в 24 других северных департаментах. По состоянию на 06:00 (08:00 мск) в западном регионе Бретань за ночь уже было побито несколько рекордов скорости ветра, наиболее сильные порывы зафиксированы на мысе Пуэнт-дю-Ра - 57,5 м/с, что значительно выше ранее сказанных прогнозов.