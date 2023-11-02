2 ноября, 15:00

В Нидерландах один человек погиб под упавшим из-за шторма деревом

Шторм "Киаран" привел к отмене сотни рейсов в аэропорту Схипхол

ГААГА, 2 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб в Нидерландах под поваленным штормом деревом. Об этом сообщила полиция провинции Лимбург.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в небольшом городе Венрае. Человек погиб под деревом, упавшим из-за сильного ветра. Из-за риска падения других деревьев спасательные службы прибыли на место инцидента с задержкой.

Обрушившийся на Нидерланды шторм "Киаран" привел к отмене сотни рейсов в голландском аэропорту Схипхол. Оранжевый - второй по серьезности - уровень погодной опасности объявлен в 3 из 12 провинций в связи с сильным ветром, порывы которого могут достигать 30 м/с.

Другие европейские страны также оказались затронуты штормом. Сообщается, что во Франции погиб один человек, около миллиона остались без света. Также известно о погибшем в Бельгии. 

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