Более 800 тыс. домохозяйств во Франции остаются без электричества после урагана "Киаран"

По данным телеканала BFMTV, большинство сбоев в подаче энергии зафиксированы в Бретани и Нормандии

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Ураган "Киаран" оставил без электричества 820 тыс. французский семей. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, в результате падения деревьев под порывами ветра были повреждены многочисленные линии электропередач. Как отмечается в сообщении, большинство сбоев в подаче энергии зафиксированы в Бретани и Нормандии.

"Киаран" стал самым разрушительным почти за четверть века, сообщили в коммюнике представители французских электросетей.

Порывы ветра достигали 200 км/ч в Нормандии и Бретани. Высота волн превышала 20 м. Из-за разбушевавшейся стихии власти эвакуировали 1,3 тыс. человек. Вместе с тем, известно о гибели как минимум одного человека. Им стал водитель грузовика, на пути которого оказалось упавшее дерево.