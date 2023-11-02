2 ноября, 17:22

СМИ: во Франции число жертв урагана "Киаран" увеличилось до двух

По данным BFMTV, второй жертвой стихии стал житель Гавра, который был сброшен с балкона сильным порывом ветра

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Французские спасатели обнаружили еще одного погибшего в результате урагана "Киаран". Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, второй жертвой стихии стал житель города Гавр (Нормандия), который был сброшен с балкона сильным порывом ветра.

Ранее стало известно о гибели в департаменте Эна водителя грузовика, на пути которого оказалось упавшее дерево.

По данным МВД Франции, при борьбе со стихией травмы различной тяжести получили не менее семи пожарных.

"Киаран", обрушившийся на Францию в ночь на четверг, стал самым разрушительным ураганом почти за четверть века, сообщили в коммюнике представители французских электросетей. Порывы ветра достигали 200 км/ч в Нормандии и Бретани. Высота волн превышала 20 м. Из-за разбушевавшейся стихии власти эвакуировали 1,3 тыс. человек. Без электричества остались 820 тыс. домохозяйств. 

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