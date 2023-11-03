В Италии из-за непогоды погибли минимум два человека

Губернатор области Тоскана Эуженио Джани сообщил, что спасатели на надувных лодках оказывают помощь людям в подтопленных домах

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли из-за непогоды в Италии. Об этом сообщил губернатор области Тоскана Эуженио Джани, который объявил режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне.

"Ситуация очень серьезная. К сожалению, у нас две жертвы", - написал он в социальных сетях. По его словам, спасатели передвигаются на надувных лодках в подвергшихся разгулу стихии населенных пунктах, чтобы оказать помощь людям, оказавшимся в подтопленных домах. Губернатор сообщил, что обратился к департаменту гражданской защиты за вертолетами для транспортировки людей с проблемами со здоровьем.

В Тоскане, а также в Венето был объявлен наивысший, "красный" уровень предупреждения в связи с непогодой. В наибольшей степени наводнения, вызванные проливными дождями, затронули отдельные части Тосканы, в районе города Прато, а также зоны под Ливорно. В нескольких районах из берегов вышли реки. Власти десятков городов объявили о закрытии школ.

Ураган "Киаран", уже приведший к ущербу на севере Италии, смещается к югу. В пятницу из-за метеопредупреждения будут закрыты школы в Неаполе. Помимо проливных дождей, почти на всей территории Италии дует сильный ветер, скорость которого достигает местами до 100 км/ч.