Между Сахалином и материком из-за непогоды нарушилось морское сообщение

Паромную переправу Ванино - Холмск временно закрыли

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край), в пятницу временно прекратила работу из-за неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"С 10:30 (02:30 мск) 3 ноября паромная переправа Ванино - Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе. Движение паромов возобновится с улучшением погодных условий", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу к Сахалину подойдет циклон с материка, который принесет потепление и сильные дожди с ветром. Спасатели объявили экстренное предупреждение в некоторых районах.

Сейчас на Сахалине идут дожди. Днем в Южно-Сахалинске ожидается до плюс 13 градусов.