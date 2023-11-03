В Омской области задержали двух подрядчиков по делу о мошенничестве при возведении школы

Мужчин подозревают в хищении 58,5 млн рублей

ОМСК, 3 ноября. /ТАСС/. Следственные органы Омской области задержали руководителей двух компаний-подрядчиков, которые подозреваются в хищении 58,5 млн рублей при строительстве школы в городе Исилькуле. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

"Следственным управлением СК России по Омской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), задержаны генеральный директор ООО "СМУ №444" и фактический руководитель и учредитель ООО ИТЦ "АСУкомплектсервис". Подозреваемые допрошены, следствие намерено избрать задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям за мошенничество и превышение полномочий в отношении должностных лиц этих компаний, а также Министерства строительства Омской области и бюджетного учреждения "Омскоблстройзаказчик". Полученные 381 млн рублей аванса были полностью израсходованы, на счета третьих лиц было переведено 58,5 млн рублей в счет оплаты за фактически невыполненные работы. При этом строительная готовность школы не превышает 39%, работы ведутся с отставанием от графика. Это повлекло увеличение стоимости строительства более чем на 64%.

В декабре 2022 года заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин внес представление Александру Буркову, занимавшему на тот момент пост губернатора Омской области, за срывы сроков строительства восьми школ и детских садов по нацпроектам.