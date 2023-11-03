В Тоскане из-за сильных ливней 40 тыс. человек остались без света

Губернатор области Эудженио Джани призвал граждан "оставаться дома и забраться на верхние этажи"

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. Около 40 тыс. человек в Тоскане остались без света из-за сильных дождей. Об этом сообщил губернатор области Эудженио Джани.

"Компания Enel принимает меры в отношении примерно 40 тыс. человек, которые все еще остаются без электроэнергии, - написал он в своем Telegram-канале. - К сожалению, непогода не дает передышки: порывы ветра на Апеннинах достигают 100-120 км/ч, на побережье - 80-100 км/ч".

Согласно последним данным, как минимум три человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в Тоскане. В ряде населенных пунктов подтопило больницы и заблокировало дороги, нарушено железнодорожное сообщение. На распространяемых в СМИ и соцсетях фотографиях и видеозаписях видно, что потоки воды на улицах уносят автомобили.

Джани призвал жителей "оставаться дома и забраться на верхние этажи". Итальянские вооруженные силы работают над доставкой помощи в районы, пострадавшие от непогоды.

В Тоскане, а также в Венето объявили наивысший, "красный" уровень предупреждения в связи с непогодой. В наибольшей степени наводнения, вызванные проливными дождями, затронули отдельные части Тосканы, в районе города Прато, а также зоны под Ливорно. В ряде районов из берегов вышли реки. Власти десятков городов объявили о закрытии школ.

Ураган "Киаран", уже приведший к ущербу на севере Италии, смещается к югу. В пятницу из-за метеопредупреждения закроют школы в Неаполе.